حائل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير المعهد العلمي بالمنطقة الشيخ محمد بن عمر السائح الذي قدم لسموه تقرير وحدة الأمن الفكري ومشاركات منسوبي المعهد في المناسبات الوطنية وفي رالي حائل الدولي والأنشطة الطلابية في الأندية الصيفية والاستعداد للانتقال للمبنى الجديد للمعهد.وأعرب سموه خلال الاستقبال عن شكره لمدير المعهد ومنسوبيه ، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //14:52ت م