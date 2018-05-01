تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسأعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك اليوم, عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدروة 1439-1443هـ .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الشريف, أن الجمعية اشترطت في المرشح أن يكون عضوا في الجمعية العمومية وسعودي الجنسية ومقيماً بمدينة تبوك, وأن تتوفر في المرشح المتقدم الخبرة في المجال التطوعي والتنموي, وأن يحمل مؤهلًا مناسباً, ولا يقل عمره عن 30عاماً .ودعا الدكتور الشريف ، الراغبين في الترشح للحضور لمقر الجمعية لاستلام استمارة الترشيح وتسديد الحد الأدنى للاشتراك السنوي للعضوية، لافتاً النظر إلى أن آخر موعد لإغلاق باب الترشح، 25 / 8 /1439هـ.// انتهى //14:52ت م