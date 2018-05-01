مكة المكرمة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, مقر لجنة تراحم بالعاصمة المقدسة، كما دشن سموه معرض نزلاء ونزيلات الإصلاحيات ودور رعاية الفتيات وأسر السجناء.واطلع الأمير عبدالله بن بندر على ما تقدمه اللجنة من أنشطة تخدم السجناء وأسرهم، ومنها مركز التدريب، والتجميل، والحاسب الآلي, كما افتتح سموه المشروع الاستثماري الثالث للجنة.وكشف العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم يحيى الكناني، لسمو نائب أمير منطقة مكة عن إجمالي ما قدمته اللجنة خلال العام الماضي من معونات، التي تجاوزت الـ 28.5 مليون ريال, ما بين مساعدات نقدية, وعينية للسجناء وأسرهم، كما شملت المساعدات أيضا سلال غذاء، وقسائم شرائية، ومساعدات مالية، وسداد إيجارات، وسداد فواتير الكهرباء، وكسوة، وأجهزة كهربائية، وحقائب مدرسية.// انتهى //14:53ت م