جدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأطلق «طيران أديل»، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة ، خدمة نظام "سداد" للمدفوعات ، حيث تتيح الخدمة الجديدة لجميع العملاء في المملكة دفع قيمة حجوزات السفر لكافة رحلات الشركة والمنتجات الإضافية آلياً وبطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة للبطاقات الائتمانية أو النقد ، وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن خطط الشركة التوسعية في مجال الخدمات الإلكترونية, سعيها لتبني مفهوم جديد للسفر يعتمد على البساطة والسهولة بهدف تعزيز تجربة سفر العملاء وتسهيل الإجراءات والارتقاء بها.وأصبح بإمكان عملاء "طيران أديل" داخل المملكة اعتباراً من اليوم ، إجراء حجوزات سفرهم للرحلات المختارة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد إقلاعها عبر موقع الشركة الإلكتروني ، وتطبيق الهواتف الذكية ، والاتصال الهاتفي بمركز خدمات المسافرين ، ثم القيام بالدفع مباشرة وببساطة من خلال حساباتهم البنكية عبر الإنترنت ، والخدمات المصرفية الهاتفية ، وأجهزة الصراف الآلي ، أو بواسطة أحد فروع البنك ، وذلك خلال ساعتين باستخدام الكود الخاص بطيران أديل رقم (181) في جميع القنوات البنكية.وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل» كون كورفياتيس :" توفير خيار إضافي للدفع الإلكتروني عبر نظام (سداد) , يأتي استجابةً لرغبة شريحة عريضة من عملائنا الكرام ، فمعظم مسافرينا خلال الفترة الماضية يقومون بشراء رحلاتهم الجوية من خلال مبيعات بطاقات الإئتمان ، ومع إضافة خدمة سداد سوف يفتح ذلك أمامنا فرصاً اخرى لكسب عملاء جدد يفضلون شراء ودفع قيمة الحجوزات عبر نظام سداد الأكثر انتشاراً الذي يتميز بأنه آمن وموثوق وسهل وميسر".وأضاف كورفياتيس :" مع إضافة خدمة الدفع بنظام سداد يستطيع الآن جميع العملاء داخل المملكة الاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة عبر شبكتنا المتنامية ، حيث يوفر «طيران أديل» 38 رحلة يومياً تربط بين جدة والرياض والدمام والقصيم وجازان وأبها ، وقريباً تبوك التي من المقرر تدشينها يوم الخميس المقبل ، كما ستواصل الشركة توسيع أعمالها لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار جذابة داخل المملكة".يذكر أن اطلاق خدمة نظام "سداد" كخدمة الكترونية جديدة لـ"طيران أديل" تعتبر أحد الحلول الإضافية لـلعملاء, إلى جانب الخدمات العديدة الأخرى التي يوفرها الموقع الإلكتروني المتطور للشركة على شبكة الانترنت (www.flyadeal.com) وخدمات تطبيق الهواتف الذكية الموجود تحت اسم (flyadeal) ضمن متجري التطبيقات "أبل ستور" و"جوجل بلاي ، الذي يشهد قبولاً واسعاً ، إضافة إلى مركز خدمات التواصل مع المسافرين على الهاتف رقم (90000212) ، إلى جانب خدمات مكتبي المبيعات الميداني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (الصالة الجنوبية) ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في الصالة رقم (5).// انتهى //14:55ت م