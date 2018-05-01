بريدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق01 مايو 2018 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على قرار ترقية 115 موظفاً من منسوبي أمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة القصيم عمر بن ماضي الربيعان أن الترقيات شملت موظفين من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة, مباركاً لمن صدر لهم قرار الترقية, داعياً الله لهم السعادة والتوفيق.فيما عبر الموظفون الذين شملهم القرار عن سعادتهم بالترقية, مؤكدين أنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.// انتهى //16:02ت م