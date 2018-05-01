الدمام 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية, بالتعاون مع المجلس البلدي لحاضرة الدمام اليوم، ورشة عمل بعنوان" حفظ النعمة" , وذلك في مقر أمانة الشرقية بالدمام.وأوضحت رئيسة قسم التواصل المجتمعي بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام سميرة الزيات خلال افتتاح الورشة، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرة الأمانة التي أطلقتها في حفظ النعمة لحث المجتمع على عدم الإسراف والمحافظة على النعم، وتصحيح السلوكيات الغذائية، والتوعية بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبع حفظ النعم.من جانبه، بين رئيس قسم الهندسة البيئية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نواف البليسي، الآثار السلبية والممارسات الخاطئة في عملية التخلص من النفايات الصلبة، مشيراً إلى أن كافة النفايات الصلبة يمكننا الاستفادة منها، حيث أن النفايات الصلبة تفقد قيمتها الحقيقية وإمكانية الاستفادة منها اقتصاديا حين يتم التخلص منها في المرادم.بدورها, عرضت مدير الإدارة العامة النسائية بوكالة الخدمات نجد الدوسري، جهود الأمانة وآلية تطبيق تجربة حفظ النعم، مبينة أن أمانة الشرقية تسعى لتطبيق هدف حفظ النعمة من خلال ثلاثة إجراءات تتبعها وهي : تفعيل الجانب التوعوي، وتطبيق برنامج حفظ النعمة على المنشآت الغذائية، وإيجاد آلية للاستفادة من مخرجات بقايا الأطعمة على مواقع مختارة بالمنطقة.وشهدت الورشة محاور مختلفة منها طريقة عزل النفايات عن طريق الأجهزة الخاصة بالتدوير، وسلوكيات الحياة الصحية والبرنامج الغذائي.وأبان المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الورشة شارك فيها نخبة من قيادات الأمانة النسائية والإخصائيات في هذا المجال، كما تطرقوا فيها إلى العديد من المفاهيم الغذائية الصحية، التي تسهم بشكل أو بآخر في حفظ النعم، مبينا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة مبادرات أمانة الشرقية التي تعمل على إطلاق مبادرات متعددة تُعنى بحفظ النعمة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التوعوية التثقيفية، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية.// انتهى //16:03ت م