وادي الدواسر 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد, الدور والأثر الكبير للحركة الكشفية بطريقتها المميزة ومجالاتها المتعددة في بناء شخصية المنتمي لها بوصفها إحدى المنظومات التربوية التي يستفيد الممارس لها من معطياتها المختلفة، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية تأخذ بيد الناشئة نحو المعالي والآفاق وهم يخدمون أنفسهم ومجتمعهم.جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم وعدد من مسئولي أمانة جمعية الكشافة للوحدة الكشفية بمدرسة مواهب الوادي الأهلية بوادي الدواسر، التي اختصت وحدتها الكشفية بالأفراد الموهوبين الذين انضموا للوحدة بعد أن خضعوا لاختبارات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين "مقياس موهبة" التي تشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم.واطلع الفهد ومرافقوه خلال الزيارة على تجربة المدرسة والوحدة الكشفية بإطلاق البنك المدرسي للادخار ومدى ارتباطه بأحد بنود القانون الكشفي، كما شاهد الجميع عرضا مرئيا لتأسيس وأنشطة الوحدة خلال العام الحالي، ومنجزاتها على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة.// انتهى //16:04ت م