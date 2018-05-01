الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسرة خلال عام 2017م، امتداداً لسلسلة المسوح الميدانية التي نفذتها الهيئة خلال عام 2017م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة 2030، وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030، حيث تتيح بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر.وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية من جهة واحتياجات الهيئة العامة للرياضة من جهة أخرى.وأبانت النتائج أن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغت (14.89%) مقابل (85.11%) يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر (11.24%)، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (8.83%)، والسعوديات الإناث (2.41%)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (3.65%) وذلك وفقاً لنتائج المسح.وبينت نتائج المسح أن نسبة الذين يمارسون الرياضة بالمملكة من داخل المرافق العامة (ساحة عامة، حديقة ... إلخ) بلغت 59.04% من إجمالي الممارسين، بينما بلغت نسبة الممارسين للرياضة في المراكز الرياضية 15.11% من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الممارسين للرياضة في منازلهم 14.75% من إجمالي الممارسين، ونسبة الذين يمارسون الرياضة في الأندية 8.28% من إجمالي الممارسين، فيما بلغت نسبة الممارسين للرياضة داخل الجامعات والمدارس 1.63%، وبلغت نسبة الذين يمارسون الرياضة في أماكن أخرى 1.19%.وكشف المسح أن أسباب عدم ممارسة الرياضة لسكان المملكة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم 50.47% من إجمالي غير الممارسين، والذين لا يتوفر لهم وقتٌ كافٍ لممارسة الرياضة، وبلغت نسبتهم 32.11% من إجمالي غير الممارسين، وأولئك الذين لا تتوفر لديهم مرافق مهيأة داخل الحي وبلغت نسبتهم 14.65% من إجمالي غير الممارسين، وأخيراً الذين يُعزون ذلك لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم 2.77% من إجمالي غير الممارسين.ويهدف المسح الميداني لممارسة الرياضة للأسر إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الرياضة للأسرة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة على مستوى المناطق الإدارية.وستعمل الهيئة بشكل دوري على تطوير مؤشرات المسح بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:08ت م