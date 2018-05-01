الدمام 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان اليوم، مشروع مبنى الإدارة الجديد بحي النزهة بالدمام، للوقوف على مدى سير العمل، والتعرف على مستويات الإنجاز وجودة التنفيذ، وكذلك تذليل التحديات التي تواجه فرق العمل.وعدّ الدكتور الشلعان المبنى واجهة حضارية تضاف إلى ما تتمتع به محافظات المنطقة الشرقية من تميز وإبداع عمراني بفضل الله، ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام بكافة المنشآت التعليمية في كافة محافظات المملكة.فيما أشار مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية المهندس ناصر الجابر إلى أن المبنى تم إنشاؤه وفق أحدث التصاميم الهندسية التي اعتمدتها وزارة التعليم، ويحتوى على مبنيين كلا منهما مكون من خمسة أدوار علوية ودور أرضي لكل مبنى، بطاقة استيعابية لكل مبنى 500 فرد، إضافة إلى عدد من المرافق التي ستسهم في تسهيل أداء العمل للموظفين، وتلبي رغباتهم، لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.وأضاف أنه يوجد في المبنى قاعة محاضرات تبلغ سعتها 400 كرسي، وقاعتين متعددتان الأغراض بمسطح 320 متراً لكل قاعة، ووحدة تكييف مركزي لكل مبنى، ومواقف تتسع لـ 380 سيارة قابلة للزيادة مستقبلاً، مبيناً أنه تم توفير منزلقات خاصة في كافة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ثلاثة مصاعد لكل مبنى، سعة المصعد الواحد 11 شخصاً، لافتاً الانتباه إلى أن نسبة الإنجاز بلغت قرابة 85% .يذكر أن المبنى يُقام على مساحة 35000 متر مربع, وصمم لاستيعاب جميع الإدارات المرتبطة بإدارات التعليم في مقر واحد, حيث روعي فيه الاحتياج المستقبلي للمنطقة.// انتهى //16:08ت م