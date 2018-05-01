القطيف 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف اليوم، جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس، برئاسة محافظ القطيف, رئيس المجلس المحلي خالد بن عبدالعزيز الصفيان .ورحب رئيس المجلس بالأعضاء، حاثاً الدوائر الحكومية على سرعة التواصل مع المجلس بتسليم المشاريع الجار تنفيذها وبيانات المتأخر أو المتعثر منها.بعد ذلك, عرض سكرتير المجلس المحلس حسين الصيرفي محاور الاجتماع، التي شملت مناقشة المشاريع التنموية الجار تنفيذها ونسب إنجازها مع أسباب التعثر لبعضها.ثم عرض رئيس وحدة متابعة المشاريع بالمجلس حسن مال الله، تفاصيل المشاريع، التي تضمنت، مشاريع إدارة المياه، و 5 مشاريع متناسبة في إنجازها مع المدة الأساسية (مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لمحافظة القطيف، وسيهات وصفوى، ومشروع إنشاء خزانات بمحطة مياه الجارودية، ومشروع إنشاء محطة النابية الرئيسية للصرف الصحي مع خط الطرد غرب سيهات، ومشروع تنفيذ صرف صحي حي المروج والجامعيين، ومشروع عقد اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع مرافق وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشروعين متأخرين وهما مشروع شبكة المياه ومشروع إنشاء خط رديف لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالجش، ومشروع واحد متعثر وهو مشروع محطة الضخ الرئيسية بالقطيف).كما عرض مشاريع القطاع الصحي، حيث شملت مشروعا واحدا متناسبا مع نسبة الإنجاز مع المدة الأساسية وهو إنشاء مستشفى عنك العام، ومشروعين متأخرين وهما مشروع إنشاء مستشفى الأمير محمد بن فهد وأمراض الدم الوارثية بالقطيف، ومشروع إنشاء مركز طب الأسنان التخصصي، ومشروعين متعثرين وهما إنشاء مستشفى الولادة والأطفال وإنشاء وتجهيز المراكز الصحية (المرحلة الرابعة : القطيف ، والناصرة، والجارودية، والملاحة، والعوامية، والتركيا، والمجيدية، وتاروت).وبالنسبة لمشاريع التعليم العام الجار تنفيذها, تم التركيز على 11 مشروعا متعثرا في دارين, والملاحة, وحي الشاطئ, وسيهات, وسنابس, وأبومعن, والعوامية, والنابية.ووجه رئيس المجلس بالرفع لإمارة المنطقة للدعم في تسريع وتيرة العمل بها خدمة للمواطنين والمقيمين وإيجاد حل لإزالة المدارس الآيلة للسقوط.وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالمجلس حسين عبدالوهاب المعلم عن المشاريع الصحية ومتطلبات الدعم لها أن هناك العديد من متطلبات الدعم لمستشفى القطيف المركزي تتمثل في الكوادر الصحية والتجهيزات الطبية وتفعيل برنامج شراء الخدمة (إحالتي) حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية الضرورية، وإنشاء مركز طوارئ لحالات الحرجة في المستشفى.وقد وجه رئيس المجلس بضرورة إيجاد خطة لمستشفى القطيف المركزي لحل معاناة المواطنين وتوجيه المستشفى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.وفي ختام الجلسة, أكد محافظ القطيف رئيس المجلس أهمية الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية، حاثاً مديري الدوائر الحكومية بدقة المتابعة لجودة تنفيذ المشاريع والرفع للمحافظة عن أي قصور من المقاولين.// انتهى //16:13ت م