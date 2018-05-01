حائل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بمكتب سموه بالهيئة اليوم, مدير عام المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان, وعدداً من مسؤولي الإدارة.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الهيئة وإدارة مياه حائل في مجالات مشروعات المياه وتفعيل أوجه التنسيق بينهم.وأشاد سمو مساعد رئيس هيئة تطوير حائل, بمشروعات وخدمات المياه المقدمة للمواطنين إنفاذاً لتوجهات القيادة - حفظها الله - مؤكداً سموه أهمية التنسيق بين الجهات كافة لدعم مشروعات المياه بالمنطقة وسرعة إنجازها مفيداً سموه أن الهيئة تضع جميع إمكاناتها التخطيطية والمعلوماتية لمساندة المشروعات الحيوية والتنموية بالمنطقة ومنها مشروعات المياه .من جهته, عبر مدير عام المياه بحائل, عن شكره وتقديره لسمو مساعد رئيس هيئة التطوير, ولمسؤولي الهيئة على مساندتهم لمشروعات المياه.// انتهى //16:15ت م