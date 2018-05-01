المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسيتفقد معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غداً, سير العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما يلتقي منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة، مطلعاً على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.كما سيلتقي معاليه خلال زيارته التفقدية لأعمال الوزارة بالمدينة المنورة, مدير فرع الوزارة ومديري الإدارات المختلفة، والدعاة والأئمة والخطباء، إلى جانب زيارة مسجد قباء, والوقوف على عدد من مشاريع الوزارة القائمة والجار تنفيذها بالمنظقة.// انتهى //16:16ت م