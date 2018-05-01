السيح 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، ومدير إدارة القضايا بمكافحة المخدرات بالمنطقة العميد ماجد المطيري، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار العتيبي .ونوه محافظ الخرج خلال اللقاء, بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها, وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء عليها والحد من انتشارها .وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم إدارة الدفاع المدني بالخرج في سبيل تطوير أدائها بما يواكب التنامي السكاني الذي تشهده مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة.// انتهى //16:16ت م