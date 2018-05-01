الدمام 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسعقدت لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية اليوم، الاجتماع الأول للجنة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وأمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.واختارت اللجنة، خالد بن عبداللطيف الصالح رئيساً لها، وصباح المرّي نائباً للرئيس، حيث جاءت عملية التصويت بالاقتراع السري بحصول الصالح على 18 صوتاً، فيما حصل وليد المسند على 7 أصوات.وبالنسبة لمنصب نائب الرئيس، تم اختيار صباح المري بحصوله على 12 صوتاً، مقابل 4 أصوات لوليد المسند، و 7 أصوات لحمد القحطاني، وصوتين لسعد الجمعان.ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة بأعضاء اللجنة، مؤكداً أن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية قطاع مهم، ويقوم بدور فاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، متمنياً أداء مميزا للجنة، وإنجازات تنسجم مع هذه الأهمية .// انتهى //16:17ت م