حائل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بمكتبة بالهيئة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة إبراهيم بن عبدالعزيز المطير, وعدداً من مسؤولي الفرع .وقدم مدير فرع هيئة الإحصاء بالمنطقة عرضاً لخطط وإستراتيجيات الهيئة العامة للإحصاء ومنتجاتها من بيانات وإحصاءات وتقارير دورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والعمرانية ومختلف الأنشطة التي تقدم للجهات الحكومية لتساعد متخذي القرار وراسمي السياسات اتخاذ القرارات المناسبة .وأكد سمو الأمير عبدالله بن خالد خلال الاستقبال اهتمام الهيئة العليا لتطوير المنطقة بتفعيل الشراكات العملية مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز المركزي والرسمي للدولة في مجالات البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية, عادّاً سموه فرع هيئة الإحصاء بحائل شريكا رئيسا للهيئة في مجال جمع وتحليل المؤشرات من خلال المرصد الحضري بالهيئة الذي أنجز العديد من المنتجات المعلوماتية ومؤشرات الرصد الحضري المحلي لمدينة حائل, مشيداً بجهود الهيئة العامة للإحصاء ودور منتجاتها على الصعيد التنموي.من جهته, أعرب مدير فرع هيئة الإحصاء بحائل عن شكره وتقديره لسمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله وجهود وتعاون مسؤولي الهيئة, مؤكداً على العمل المشترك بين الهيئتين في مجالات المعلومات والبيانات الإحصائية ومؤشرات الرصد الحضري بما يخدم مسيرة العمل التنموي بمنطقة حائل .// انتهى //16:18ت م