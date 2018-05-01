الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المجلس البلدي بأمانة المنطقة خالد بن عبدالرحمن العريدي, وعدد من أعضاء المجلس .وتم خلال الاستقبال استعراض الخطة التشغيلية لأمانة منطقة الرياض في عام 2018 , بالإضافة إلى مناقشة أدوار المجلس وأهدافه .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي .// انتهى //16:23ت م