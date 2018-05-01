نجران 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسواسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، والد وأسرة رئيس مركز السبيل، بمحافظة يدمة، شمالي منطقة نجران، وقيان بن صاهود الدوسري، الذي وافته المنية أمس، أثناء أداء عمله بالمكتب.وأعرب سموه، عن صادق تعازيه لأسرة المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.كما واسى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، والد وذوي المتوفى، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهتهم، عبر ذوو المتوفى، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهما، داعين الله أن يحفظهما من كل سوء ومكروه، ويجعل سعيهما في موازين حسناتهما، وأن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه.// انتهى //17:36ت م