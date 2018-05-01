الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساجتمع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي اليوم, بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين, بأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع بوابة التوظيف الموحد, التي تهدف إلى خدمة طالبي العمل في القطاعين العام والخاص .وتناول الاجتماع, أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومناقشة المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع, واستعراض من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية والتنفيذية عن حوكمة المشروع مع تناول التوصيات المطلوبة من اللجنة والتحديات والصعوبات.حضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة التوجيهية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري, والنائب التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية عمر مليباري, ونائب المدير العام لقطاع العمليات التشغيلية المساندة بالصندوق الدكتور محمد القحطاني ووكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بن بتال ونائب المدير العام لقطاع عمليات دعم التوظيف المكلف احمد المجيش وممثل وزارة العدل المستشار الإداري بمكتب معالي وزير العدل فهد السويحب وممثل وزارة الاتصالات المشرف العام على الخدمات الالكترونية عادل العسيري وممثل وزارة الصحة وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان وممثل وزارة التعليم المشرف العام على الخدمات الالكترونية طلال مغربي وممثل مركز المعلومات الوطني مساعد المدير العام لخدمة العملاء العميد حامد السهلي.// انتهى //17:36ت م