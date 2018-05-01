مكة المكرمة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسوقعت مؤسسة عطاء التطوعية مذكرة تفاهم مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي بمكة المكرمة، وذلك لتفعيل العمل التطوعي وتدريب وتأهيل قادة الفرق التطوعية والمتطوعين، وبناء المبادرات التطوعية الاجتماعية، وذلك بمقر الجمعية بحي الشوقية بمكة المكرمة, بحضور عادل الحسناني من مؤسسة عطاء، ومدير جمعية واعي بمكة سعود الشمراني .وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير منظومة العمل التطوعي وفق برامج ودراسات علمية ومنهجية، كما تعزز نشر ثقافة العمل التطوعي بين المتطوعين، وغرس مفاهيم التطوع, وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير جمعية واعي أن الاتفاقية تحقق التعاون المشترك وتسهم في تحقيق أهداف الجمعية في المجالات التطوعية والاجتماعية .// انتهى //17:37ت م