مكة المكرمة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساختُتم، مؤخراً البرنامج التدريبي لإعداد المدربين بمحافظة القنفذة، الذي دعمته وأشرفت عليه مؤسسة العنود الخيرية، بالشراكة والتعاون مع جمعية البر الخيرية بالقنفذة، وبالتنسيق مع "مجموعة نرتقي التطوعية بمحافظة القنفذة"، واستمر لمدة خمسة أيام.واشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من الحقائب التدريبية المهتمة بالشباب والأسرة والطفل، حيث تضمن الجانب الشبابي على موضوعات "إدارة الذات، والتخطيط للحياة، واتخاذ القرارات المستقبلية، وبناء الشخصية القيادية"، فيما تركزت موضوعات الحقائب التدريبية في جانبي الأسرة والطفل على "الطريق إلى مبادرتي, ومشروعي التطوعي الأول"، وعلى" المنبع الفكري للطفل والمربي، ومنبع المعلومات للطفل.وأكد المتحدث الإعلامي بالجمعية فيصل الرفيدي أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تأهيل المتدربين والمتدربات، ليقدموا مستقبلاً برامج تنموية تساهم في تمكين شباب وأطفال وأسر محافظة القنفذة بمشيئة الله تعالى، مشيراً إلى أن عدد الذين استفادوا من هذا البرنامج بلغ ٢٣ متدرباً ومتدربة.// انتهى //17:37ت م