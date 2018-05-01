الدمام 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي أسهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول لها وإنقاذها من السقوط .وثمن سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز , هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكدا سموه أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لا سيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.ووجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر، داعيا سموه أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.// انتهى //17:39ت م