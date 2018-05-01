جده 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسقدّمت جمعية المودة للتنمية الأسرية ، بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 7040 ألف أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 م في مستوى الأداء الاجتماعي .وأوضح تقرير صادر عن الجمعية أن عدد الخدمات التي قدمتها الجمعية للمستفيدين منها بلغت 12822 خدمة، نسبة المتحقق منها تصل إلى 60,86%، فيما قدرت نسبة الاستقرار الأسري بنحو 66,68% .واستعرض التقرير إجمالي إيرادات الجمعية خلال الربع الأول التي تربو عن 2,700,986 ريالاً ، بينما بلغت المصروفات نحو 1,368,194 ريالاً , بنسبة انخفاض مقدراها 53,40%.ولفت التقرير الأنتباه إلى أن جمعية المودة واصلت إنجازاتها في مجال التعليم والتدريب الأسري عبر برنامج "مكين"، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج نحو 3662 أسرة ، بإجمالي عدد خدمات مقدمة بلغت 3699 خدمة من خلال 115 دورة تدريبية( مجمل عدد ساعات التدريب 793 ساعة) .وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي ، أن الجمعية حققت معدلاً مرتفعاً في مجال الإرشاد والاصلاح والتحكيم الأسري حيث استطاعت حل خلافات أسرية قدرت بنحو 2864 مستفيدًا ومستفيدة من خلال 5850 خدمة، بنسبة رضا تجاوزت 92% .ولفت تقرير الأداء الربع سنوي لجمعية المودة للتنمية الأسرية إلى واحد من أهم برامج الجمعية للرعاية الوالدية برنامج "مستقر" ، حيثأشار إلى أن ما مجموعه 741 أسرة استفادت من البرنامج من خلال تقديم 3113 خدمة في الوقت الذي استطاع البرنامج من تعديل سلوكيات 33 طفلاً مع والديهم ، في حين استطاع برنامج "فكر" وهو برنامج يعني بالبحوث الأسرية من إصدار 3 دراسات علمية بحثية ، وتم تأهيل نحو 43 باحثًا وباحثة معظمهم من طلاب الدراسات العليا ، إلى جانب تقديم 13 استشارة بحثية لعدد من المهتمين بهذه الجوانب.وأعلن التقرير عن أن جمعية المودة للتنمية الأسرية استطاعت بفضل من الله ثم جهود القائمين عليها من المساهمة في 25 مشروع زواج ناجح، و 4 مشروعات في برنامج "لنكن معًا"، و 26 مشروعاً لبرنامج "أسرة تدخر.من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف المالي المهندس فايز بن عبدالله الحربي ، أن الجمعية تسعى بكل جد من أجل البحث عن وسائل لتنمية مواردها وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى الجمعية وضعت استراتيجية خاصة تهدف لتنمية مواردها المالية واستثمارها بما يسهم في تحقيق الاستدامة وفق خطة خمسية تشمل المصاريف التشغيلية والبرامج والمشاريع وغيرها .وشدد المهندس الحربي على أن الجمعية تعمل من خلال الخطة الاستراتيجية اجتذاب الكوادر المحترفة وتحقيق الاستقرار الإداري والأهداف الاستثمارية والمجتمعية وتطوير قدرات الجمعية لتكون جمعية مستدامة ببرامجها ومبادراتها ، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى للمساهمة في تنمية ورعاية وتمكين الأسرة وبناء مجتمع مستقر ومستدام من خلال جملة من البرامج والمبادرات التنموية ، وأن الجمعية تسعى لأن تكون منارة مرشدة لتحقيق الاستقرار الأسري عبر التدريب والإرشاد والإصلاح الأسري والمساهمة في بناء المجتمع والحفاظ على الأسرة .// انتهى //17:41ت م