المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق01 مايو 2018 م واسرأس مدير عام هيئات منطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع أمس, اجتماعاً مع مدراء الإدارات بالفرع ورؤساء المراكز التوجيهية, لمناقشة آلية تطبيق خطة العمل الميداني في المراكز والهيئات خلال شهر رمضان المبارك.كما تفقد الدكتور المطوع خلال جولة ميدانية مدى جاهزية المراكز ونقاط التوزيع الموزعة على عدد من المواقع التي يرتادها الزوار بالمنطقة المركزية ومسجد قباء والميقات ومنطقة الخندق بهدف توعية وتوجيه زوار المدينة المنورة, مُشيداً بالإشراف والمتابعة الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة, والدعم والاهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //17:42ت م