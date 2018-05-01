بريدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستتوج حرم سمو أمير منطقة القصيم الأميرة عبير المنديل غداً 303 طالبات متفوقات بجائزة عبدالله بن إبراهيم الحبيّب للتفوق العلمي بمنطقة القصيم ، التي تبدأ اليوم مرحلتها الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت لمدة أربعة سنوات تم خلالها تكريم أكثر من 1200 طالب متفوق ليعلن الحبيّب توسيع دائرة الجائزة لتشمل الطلاب والطالبات.وسيتضمن الاحتفال الذي يقام على مسرح مبنى الإدارات النسائية بتعليم القصيم , برنامجًا خطابيًا بالإضافة إلى مسيرة المتفوقات وتكريم راعي الجائزة وفيلمًا وثائقياً عن الجائزة وأوبريت وطني تحت عنوان السمو.وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان, رعاية سمو الأميرة لحفل الجائزة ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يجسد حجم الاهتمام الذي تجده الفتاة بالمنطقة من قبل حرم سمو أمير القصيم .وثمن الركيان لراعي الجائزة دعمه لهذه الجائزة وتوسيع دائرتها لتشمل الطلاب والطالبات في العرس السنوي ، مهنئاً الطالبات المتفوقات ، متمنياً أن يكون ذلك دافعاً لهن ليواصلن مسيرة العلم والتعلم وليكنّ بمشيئة الله لبنات بناءة لهذا الوطن المعطاء ، مؤكداً أن التفوق بكافة أنماطه وصوره يمثل محوراً مهماً وهدفاً إستراتيجياً من أهداف وزارة التعليم وهي تستحضر رسالتها في إطار الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء الإنسان والعمل على تكامل أدواته بما يتواكب ومسؤولياته وأدواره في منظومة البناء والنماء الوطني عبر مختلف المواقع والمضامير .وأعربت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية هيفاء بنت محمد اليوسف عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الأميرة عبير المنديل على رعايتها المتواصلة للفعاليات النسائية بالمنطقة ، مؤكدة أن هذا الاهتمام يدفع بفتاة المنطقة إلى فضاءات أرحب من الإبداع والتألق, مشيرة إلى أن الجائزة تأتي في سياق استثمار عقول النشء كأساس في بناء الأوطان مقدمة تهانيها للطالبات المتفوقات ولأولياء أمورهن ، داعية الله عز وجل لهن التوفيق والنجاح في مستقبلهن العلمي ليساهمن بشكل فعال في دعم مسيرة نهضة الوطن.من جانبها, أكدت باسمة بنت عبدالله بن إبراهيم الحبيّب أن رعاية سمو الأميرة لحفل جائزة التفوق يعد دافعاً لمنظومة الشراكة الفاعلة التي تجمع القطاع الحكومي بالقطاع الخاص ، معبرة عن الاعتزاز والفخر بالشراكة الإيجابية مع تعليم القصيم لتكريم الطالبات المتفوقات في المنطقة تقديراً وتشجيعاً لهن, متطلعة أن يسهمن في قادم السنوات في النهوض بالوطن والارتقاء به مستندات على تعاليم الدين الحنيف وتحت مظلة قيادة هذا البلد .// انتهى //17:42ت م