قرية العليا 15 شعبان 1439هـ الموافق 01 مايو 2018م واساختتمت بلدية محافظة قرية العليا اليوم, حملة رقابية على مغاسل الملابس استمرت لمدة أسبوع بعنوان "التأهيل الكامل لمغاسل الملابس"، وذلك ضمن برنامج الحملات الرقابية "تباشير الصيف".وأوضح رئيس البلدية المهندس نقاء بن هزاع أبو هليبه, أن الحملة أسفرت عن زيارة 8 منشآت ورصد 10 مخالفات وتحرير 3 إنذارات، وإغلاق 3 محلات، لافتا إلى أن الحملة ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض والتأكد من حصول العمالة على ترخيص مزاوله للنشاط, واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة، ومدى توفر الشروط الصحية اللازمة في المغاسل حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد الكيميائية المستخدمة، وأن يتم الغسيل بموقع لائق يتماشى مع الشروط الصحية، وكذلك التأهيل الشامل للأرضيات والاسقف والتمديدات الصحية والكهربائية ومصادرة التالف من الآلات ومعدات الغسيل.وأفاد المهندس أبوهليبه أن الحملة هدفت إلى توعية جميع العاملين بأهمية العناية التامة بنظافة المحل وتجهيزاته، والمعدات، واستبدالها بأجهزة جديده وأهمية وضع لوحة ظاهرة للزبائن تبين أسعار الخدمات، مشدداً على ضرورة وعي المجتمع بمشاركتهم بملاحظاتهم وشكواهم عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940 .// انتهى //17:43ت م