عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسبحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في عمّان اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليميّة والدولية .وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اليابانية، تقدم من خلالها اليابان منحة لتمويل مشروع تحسين أجهزة ومعدات إدارة النفايات في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين ، وذلك لحساب وزارة الشؤون البلدية .م ر // انتهى //17:47ت م