عام / مباحثات أردنية يابانية حول تطورات الأوضاع بالمنطقة
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واس
بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في عمّان اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليميّة والدولية .
وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اليابانية، تقدم من خلالها اليابان منحة لتمويل مشروع تحسين أجهزة ومعدات إدارة النفايات في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين ، وذلك لحساب وزارة الشؤون البلدية .
م ر // انتهى //
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