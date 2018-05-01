ظهران الجنوب 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس‏أقامت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, الحفل السنوي لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين والمتميزين في محال الأنشطة الطلابية ومن الموهوبين, بحضور وكيل المحافظة سعد بن راشد الاسمري, وعدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية, وذلك بمسرح قاعة السلام للاحتفالات.وألقى مدير إدارة التعليم بالمحافظة سعيد هباش, خلال الحفل, كلمة رحب فيها بالحضور, مقدما شكره وتقديره لمحافظ ظهران الجنوب, ولوكيل المحافظ , ورؤساء الإدارات الحكومية, على تعاونهم المثمر مع إدارة التعليم في كل المحافل, مهنئا الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي وللمتميزين في الأنشطة والموهبة، كما شكر أولياء أمورهم, عادا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق والتميز .عقب ذلك, قدم عرض مرئي عن أنشطة الإدارة, ثم قدمت فقرات إنشادية شارك فيها طلاب مدارس المحافظة التعليمية، بعد ذلك سلم وكيل محافظة ظهران الجنوب الشهادات والدروع على المكرمين من الطلاب والجهات الحكومية والأهلية المتعاونة.// انتهى //17:50ت م