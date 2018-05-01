غزة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسشن الطيران الحربي للمحتل الإسرائيلي اليوم ، سلسلة من الغارات الوهمية في أجواء المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طيران حربي إسرائيلي يحلق وبكثافة في عموم أجواء قطاع غزة من وقت لآخر ويشن غارات وهمية في المناطق الشرقية جنوب القطاع وسط تخوف من أن يقوم بشن غارات على أهداف فلسطينية .م ر // انتهى //17:52ت م