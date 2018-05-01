عام / الطيران الحربي للمحتل يُحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة ويشن عدة غارات وهمية
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
غزة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واس
شن الطيران الحربي للمحتل الإسرائيلي اليوم ، سلسلة من الغارات الوهمية في أجواء المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة .
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طيران حربي إسرائيلي يحلق وبكثافة في عموم أجواء قطاع غزة من وقت لآخر ويشن غارات وهمية في المناطق الشرقية جنوب القطاع وسط تخوف من أن يقوم بشن غارات على أهداف فلسطينية .
م ر // انتهى //
17:52ت م