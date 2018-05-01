الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسقام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم بتدشين المعمل الإلكتروني للتدريب الذي أنشأته إدارة الحاسب الآلي في الأمانة العامة, وفق أحدث البرامج العلمية والتقنية المتطورة، الذي سيمكن المتدرب من استخدام البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام التكنولوجيا العصرية والاستفادة مما توفره من مزايا وفوائد عديدة في صقل مهارات الموظف ، ومنها البرنامج الإلكتروني لأخذ المداولات وإعداد المحاضر، والبرنامج الإلكتروني للمراسم، والبرنامج الإلكتروني لإدارة الإجتماعات.وأعرب الدكتور الزياني بهذه المناسبة عن اعتزازه ببدء تطبيق المعمل الإلكتروني للتدريب، منوهاً بالكفاءة العالية التي تم بها إنجاز المشروع، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التدريب, وإدارة الحاسب الآلي والمدربين المعتمدين من منسوبي الأمانة العامة, وقسم التدريب بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لتطوير الأداء وتوسيع مجالات التدريب لمنسوبي الأمانة العامة في مختلف مجالات العمل الإداري، مؤكداً حرص الأمانة العام على دعم وتعزيز البرامج التدريبية من أجل الارتقاء بقدرات منسوبي الأمانة العامة لتطوير الانتاجية وتحسين الأداء.من جانبه, أعرب المشرف العام على الادارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب طلال عبدالسلام الأنصاري عن تقديره للدعم الذي تلقاه لجنة التدريب من معالي الأمين العام والأمناء المساعدين, ومديري العموم لتنفيذ خطط وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في الداخل والخارج، مؤكداً أن لجنة التدريب ستواصل جهودها في تكثيف وتنويع الدورات التدريبية المتخصصة بما يواكب تطور العمل وتشعبه في مختلف القطاعات التي تضمها الأمانة العامة.من جانب آخر, زار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرافقه عدداً من الأمناء العامين المساعدين, وكبار المسؤولين في الأمانة العامة, عدداً من الدورات التدريبية التي تنظمها لجنة التدريب بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات، وتقام من قبل مدربي الأمانة العامة تحت عنوان "إدارة الاجتماعات" و "أخذ المداولات وإعداد المحاضر" ، و "العرض والإلقاء بأسلوب الأمانة العامة".واطلع معالي الأمين العام خلال الزيارة على البرنامج التدريبي المعتمد لمثل هذه الدورات, مستمعاً إلى شرح من المدربين عن سير منهاج التدريب المقدم للموظفين المشاركين في الدورات من أجل تطوير مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم.// انتهى //18:18ت م