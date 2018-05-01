رفحاء 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساجتمع محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه بالمحافظة اليوم مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة فهد بن متروك الشمري.وتم خلال اللقاء مناقشة أعمال وخطط الغرفة المستقبلية، كما تم مناقشة العديد من المقترحات المتعلقة بجذب الإستثمارات للمحافظة سواء من داخلها أو خارجها.وأكد المحافظ دور الغرفة التجارية الصناعية في دعم القطاع الخاص وتوفير متطلباته وإرساء مقومات تطوير النشاط الإقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، حاثاً على دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وتقديم استشارات مجانية والعمل على إنشاء معرض لجذب روؤس الأموال بالإستثمار بالمحافظة.كما جرى مناقشة دور الغرفة في إقامة الدورات التي يتطلبها سوق العمل مع مراعاة أن تكون المبالغ المالية المستوفاة من الملتحقين مناسبة وميسرة .// انتهى //18:19ت م