‏الباحة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريرين منفصلين عن المهرجان الشتوي بالقطاع التهامي ، وعن المنتدى الاستثماري بالمخواة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة الْيَوْمَ ، محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا , ومدير تعليم المخواة علي بن خيران الزهراني ، وأعضاء اللجان العاملة في المهرجان والمنتدى ، وعدداً من سيدات الأعمال .

واستمع سمو أمير منطقة الباحة إلى شرح من محافظ المخواة عن الفعاليات التي تضمنها المهرجان وما شهده من أنشطة وبرامج منوعة استهدفت مختلف شرائح المجتمع ، التي نفذت في العديد من المواقع بالقطاع التهامي, وذلك وفق توجيهات ومتابعة ودعم سمو أمير المنطقة .

واستعرض المحافظ ورش العمل والتوصيات التي خرج بها المنتدى الاستثماري وما حققه من نتائج إيجابية على أرض الواقع من الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تم توقيعها مع عدد من المستثمرين .

ودشن سموه خلال اللقاء مبادرتين مقدمة من اللجنة الإعلامية بالمخواة تتضمن ، سناب المخواة لايف ، وعين على المخواة, وهو موقع يربط الأماكن السياحية والتجارية بالمحافظة عن طريق محرك البحث جوجل .

ونوه الأمير حسام بن سعود بما تضمنه التقريران من منجزات ومناشط كان لها الأثر في استقطاب العديد من السواح والزوار للقطاع التهامي ، مشيداً سموه بالمبادرات التي اطلقتها اللجنة الإعلامية بالمحافظة ، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة المحافظة .

وأثنى سموه على الدور المهم الذي يضطلع به رجال وسيدات الأعمال في المنطقة للعمل على الاستثمار في المنطقة وزيادة الحركة التجارية بها في ظل ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية واقتصادية وفرص استثمارية واعدة، مقدماً شكره لمحافظ المخواة ومرافقيه على ما بذلوه من جهود لخدمة المحافظة .

وفِي ختام الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية مقدمة من مدير هايكنج الباحة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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18:30ت م