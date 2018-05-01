عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تقديم منحة طارئة للأردن بقيمة أربعة ملايين دولار، لمساعدته في تحمل تأثيرات اللجوء السوري على أراضيه .وأكد آبي في مؤتمر صحفي عقده في عمّان اليوم ، استمرار اليابان بتقديم المساعدات قدر الإمكان للأردن لدعم استقراره الاجتماعي والاقتصادي ودعم التنمية ، في ظل تبعات أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، وما نجم عنها من ضغوطات على المجتمعات المستضيفة للاجئين .ودعا آبي إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الجمود في العملية السلمية، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .وعلى صعيد الأزمة السورية، أكد آبي ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة ضمن مسار جنيف، وبما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها ويحفظ وحدة أراضيها .وشدد رئيس الوزراء الياباني، على أن الإرهاب يعد تحديًا عالميًا ومحاربته أحد أهم الأولويات في آسيا .م ر // انتهى //18:32ت م