القاهرة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، تطورات الأزمات في المنطقة وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر مستجدات القضية القبرصية .وأكد الرئيسان، أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة في البلدين، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان .وأفاد المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن تقديره لمواقف قبرص تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، التي تعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وقبرص .م ك // انتهى //18:32ت م