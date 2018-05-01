المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسزار وفد من قضاة سلطنة بروناي اليوم المدينة المنورة, واطلعوا على مختلف المعالم التي تشتهر بها المدينة .ورافق الوفد في الزيارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب , حيث زاروا المسجد النبوي وأدّوا الصلاة فيه , والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وصاحبيه - رضوان الله عليهما - , كما زاروا معرض عمارة الحرمين الشريفين, ومكتبة المسجد النبوي, ومركز المخطوطات, وكلية المسجد النبوي, بالإضافة لمشاهدة فلماً مرئياً من إنتاج المركز الإعلامي بالوكالة عن جهود الدولة في خدمة المسجد النبوي وما شهده على مر العصور من توسعات منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلى العهد السعودي الزاخر الذي اتسم بتقديمه جل الخدمات للحرمين الشريفين منذ عهد الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - .وفي ختام الزيارة, تسلّم الوفد مجموعة من الهدايا المقدمة من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، مقدمين شكرهم لمعالي الرئيس العام, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي على ما لمسوه من كريم العناية, وفائق الرعاية, وحسن الاستقبال خلال زيارتهم للمسجد النبوي، وللعاملين في الوكالة لما يقدمونه من جهود في خدمة المسجد النبوي وقاصديه .// انتهى //18:42ت م