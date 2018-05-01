إسلام آباد 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واساحتفت المدرسة السعودية في إسلام آباد اليوم بتخريج الدفعة 16 لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1439/1438هـ ، وتكريم الدارسين في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس مجلس إدارة المدرسة السعودية في باكستان نواف بن سعيد المالكي.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد المدرسة الدكتور مبارك بن عبدالله العنزي كلمة بهذه المناسبة ، أعقبها كلمة الطلبة الخريجين وكلمة الدارسين في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمعلمين المنتهي إيفادهم، تلا ذلك عرض مرئي عن الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في المدرسة خلال العام الدراسي ومسيرة الخريجين.ثم ألقى السفير المالكي في كلمة نوه فيها بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المدرسة السعودية بإسلام آباد في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الصفية واللا صفية الداخلية والخارجية ، مثمناً الدور الكبير لأولياء الأمور في توفير المناخ الملائم والمحفز لأبنائهم على النجاح.وهنأ الطلبة الخريجين على ما حققوه من نجاح باهر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة دراستهم، وحثهم على الجد والاجتهاد ليكونوا قدوة للجيل الجديد الذي سيسهم بمشيئة الله في نهضة التطوير والرخاء التي تشهدها بلادنا وتحقيق (رؤية المملكة 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -وأثنى السفير المالكي على المعلمين المنتهي إيفادهم شاكراً لهم الجهد الذي بذلوه طيلة فترة عملهم بالمدرسة، وحثهم على مواصلة الجهود ومواكبة كل جديد في الميدان التربوي، كما قدم الشكر إلى لإدارة المدرسة السعودية في إسلام آباد على تدشين برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال تقديم دورات منتظمة على مراحل مختلفة لجميع الأعمار من الرجال والنساء، تنفيذاً لرؤية المملكة في نشر اللغة العربية عبر أرجاء العالم ، وأوضح أنه سيتم تطوير هذا البرنامج ليكون ذا طابع أكاديمي ومستمر للوصول إلى تأسيس معهد متخصص في تعليم اللغة العربية وعلومها في باكستان .ثم قدم الدارسون في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلمتهم الشكر والعرفان والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وسفارة المملكة وإدارة المدرسة السعودية والمعلمين على تقديم هذا البرنامج الذي ساعدهم في تعلم اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الدين الحنيف.إثر ذلك شارك المدير العام المدارس السعودية بالخارج في وزارة التعليم الدكتور عيسى فهد الرميح ، الخريجين فرحتهم بكلمة مسجلة هنأهم فيها على تجاوز المرحلة الثانوية، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في المراحل القادمة.وفي ختام الحفل تم تكريم المعلمين وأعضاء المجلس الإداري للمدرسة والمعلمين والدارسين في برنامج اللغة العربية والطلاب المشاركين في الأنشطة المختلفة.ثم قدم قائد المدرسة الدكتور مبارك العنزي درعاً تذكارياً للسفير المالكي تقديراً لجهوده ودعمه المتواصل للمدرسةحضر الحفل الملاحق ومدراء المكاتب السعودية التابعة للسفارة بإسلام آباد، ووفد مركز الملك عبدالله لدعم اللغة العربية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.م ر // انتهى //18:46ت م