تعز 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني إن الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة تعز اليمنية الذي تجاوز حاجز الألف ومئة يوم، يعد الجريمة الأبرز للمليشيا في سجل جرائم الحرب والجريمة المكتملة الأركان في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .وأشار تقرير صادر عن المركز نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن محافظة تعز تشهد أكبر عدد لسقوط ضحايا بين المدنيين، نتيجة القصف المتعمد من قبل المليشيا التي عمدت إلى إحكام حصارها القاتل على المدينة ومنعت دخول الغذاء والدواء وانتقال المواطنين وصادرت كل انواع الإغاثة واعتقلت المواطنين العزل .وذكر التقرير أن فرق الرصد والتوثيق لدى المركز رصدت خلال الفترة من 21 مارس 2015م إلى 31 مارس 2018م مقتل 021ر3 مدنيًا بينهم 680 طفلًا و371 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 956ر15 مدنيًا بينهم 655ر1 طفلًا و 449ر2 امرأة ، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي حصدت أرواح 714 مدنيًا بينهم 32 طفلًا و 14 امرأة، وتسببت بإصابة 132ر1 مدنيًا بينهم 38 طفلًا و 17 امرأة .وبيّن التقرير أنه تم رصد 197 حالة اختطاف و 167 حالة إخفاء قسري و 792 حالة احتجاز تعسفي و 87 حالة تعذيب أفضت العديد منها للموت أو الإعاقة الدائمة والشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية ، لافتًا الانتباه إلى أنه تم خلال ذات الفترة تهجير ونزوح حوالي 861ر2 أسرة .وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة 452 انتهاكًا، في حين بلغت الانتهاكات التي طالت الممتلكات الخاصة 868ر1 انتهاكًا ، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات تنوعت بين التفجير والتدمير .م ر// انتهى //18:49ت م