سياسي / قمة ثلاثية تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل لبحث الملف النووي لكوريا الشمالية
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واس
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقد قمة ثلاثية تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل ، لبحث الملف النووي لكوريا الشمالية .
وقال آبي في مؤتمر صحفي عقده عمّان أمس، إن القمة ستكون مهمة لبحث السبل الممكنة لوضع كوريا الشمالية على الطريق الصحيح، وحل مسائل الاختطاف والصواريخ والسلاح النووي .
وأضاف آبي "نود أن نؤكد تعاوننا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، قبيل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية" ، داعيًا المجتمع الدولي على "استغلال الزخم الحالي نحو نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ".
م ر // انتهى //
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