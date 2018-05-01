عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقد قمة ثلاثية تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل ، لبحث الملف النووي لكوريا الشمالية .وقال آبي في مؤتمر صحفي عقده عمّان أمس، إن القمة ستكون مهمة لبحث السبل الممكنة لوضع كوريا الشمالية على الطريق الصحيح، وحل مسائل الاختطاف والصواريخ والسلاح النووي .وأضاف آبي "نود أن نؤكد تعاوننا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، قبيل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية" ، داعيًا المجتمع الدولي على "استغلال الزخم الحالي نحو نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ".م ر // انتهى //18:49ت م