مأرب 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 9000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب.وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.// انتهى //19:13ت م