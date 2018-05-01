تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستنظم المكتبة العامة بتبوك بالتعاون مع رابطة الإبداع الخليجي بعد غدٍ، أمسية شعرية بعنوان " أمسية الإبداع في تبوك "، وذلك على مسرح المكتبة العامة بتبوك .وأوضح مدير المكتبة العامة بتبوك خلف العنزي, أن الأمسية التي سيحييها عدداً من شعراء رابطة الإبداع الخليجي، ستكون الفعالية الثانية التي تنظمها المكتبة العامة، موجهاً شكره للرابطة على اختيار المكتبة لإقامة هذه الفعالية، مؤكداً أن المكتبة العامة بتبوك حريصة على استضافة مثل هذه الأنشطة ودعمها التي تنمي من ثقافة المجتمع وتخلق حراكاً ثقافياً بالمنطقة .ودعا العنزي المثقفين ومحبي الشعر والإبداع عامة من الرجال لحضور الفعالية، التي ستقام بعد صلاة المغرب مباشرة .// انتهى //19:46ت م