سياسي / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يلتقي مسؤولًا ألمانيًا
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
مسقط 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واس
التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألماني نيلز أنين الذي يزور مسقط حاليًا .
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك ، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .
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