مسقط 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألماني نيلز أنين الذي يزور مسقط حاليًا .وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك ، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .// انتهى //19:47ت م