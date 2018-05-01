محايل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظمت اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة أمس أمسية شعرية بعنوان ( ملتقى الإبداع) وذلك بمجمع الطلاليع التعليمي بمركز ثربان بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض.وألقى الشعراء المشاركين في الأمسية عددا من القصائد النبطية .وفي نهاية الأمسية الشعرية كرمت اللجنة الثقافية المحافظ بدرع تذكاري بالإضافة إلى تكريم شعراء الأمسية .// انتهى //19:48ت م