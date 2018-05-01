ثقافي / أمسية شعرية بثقافية المجاردة بعنوان "ملتقى الإبداع"
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
محايل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس
نظمت اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة أمس أمسية شعرية بعنوان ( ملتقى الإبداع) وذلك بمجمع الطلاليع التعليمي بمركز ثربان بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض.
وألقى الشعراء المشاركين في الأمسية عددا من القصائد النبطية .
وفي نهاية الأمسية الشعرية كرمت اللجنة الثقافية المحافظ بدرع تذكاري بالإضافة إلى تكريم شعراء الأمسية .
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19:48ت م