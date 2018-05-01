سياسي / العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الياباني
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واس
عقد العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمّان اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور عمّان حاليًا .
وتناولت المباحثات، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، واستعرضا كذلك تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وبخاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والجهود الدولية لمحاربة الإرهاب .
م ر // انتهى //
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