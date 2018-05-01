عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمّان اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور عمّان حاليًا .وتناولت المباحثات، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، واستعرضا كذلك تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وبخاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والجهود الدولية لمحاربة الإرهاب .م ر // انتهى //19:52ت م