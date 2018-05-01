كانو 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسقتل 24 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا مسجدًا وسوقًا في بلدة موبي بشمال شرقي نيجيريا ، بحسب ما أعلنت الشرطة في حصيلة مؤقتة ، بينما تحدثت مصادر أخرى عن حصيلة أكبر .وقال المتحدث باسم شرطة ولاية اداماوا عثمان أبوبكر "حتى الآن حصيلة القتلى هي 24 " ، إلا أن المسعف ساني كاكالي قال "شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و 68 جريحًا ".// انتهى //19:55ت م