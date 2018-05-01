إسلام آباد 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي اليوم، وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جمعة التي تزور إسلام آباد حاليًا .وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وكينيا، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .واتفق الجانبان على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد .م ر // انتهى //19:58ت م