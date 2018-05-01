تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساختمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي والتدريب والابتعاث , فعاليات مشروع "بحث الدرس" بحضور مديرة عام التدريب والابتعاث بالوزارة جواهر بنت صالح الشثري والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ( بنات ) نجلاء بنت سليمان الشامان .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في كلمته التي ألقاها بالحفل الختامي للمشروع الذي أقيم على مسرح مبنى الإدارات النسائية, أهمية مشروع بحث الدرس أو الدرس المبحوث وأثره في تطوير النمو المهني والمعرفي للمعلمة, مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على الطالبات لاعتماده على أسلوب البحث العلمي ما يثمر للوطن جيلاً باحثاً بمخرجات علمية عالية .وتضمن الحفل استعراض تجارب القائدات والمعلمات والمشرفات في المشروع، كما شمل لوحة استعراضية وطنية قدمتها طالبات الابتدائية التاسعة ثم تكريم المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات والفرق المشاركة .وبلغ عدد المدارس المشاركة من منطقة تبوك 18 مدرسة ومن محافظة ضباء سبع مدارس ومن محافظة تيماء 10 مدارس ومن محافظة أملج أربع مدارس ومن محافظة الوجه تسع مدارس ومن محافظة حقل ثلاث مدارس ، في حين شاركت في تنفيذه 22 مشرفة من المشرفات التربويات، و52 قائدة من قائدات المدارس في تبوك ومحافظاتها و 124 فريق عمل في مدارس تبوك ومحافظاتها .// انتهى //20:45ت م