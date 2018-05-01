الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 منظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ممثلاً بمركز الدراسات الأمريكية التابع للمعهد، بمقره في الرياض اليوم , حلقة نقاش بعنوان "المنظور الكندي للأزمة اليمنية"، بحضور مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة ، وضيف الحلقة والمتحدث الرئيس بها المستشار الأكاديمي لوزارة الخارجية الكندية أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا الدكتور توماس جوتو، وبمشاركة عدد من منسوبي المعهد.وتحدث الدكتور توماس جوتو خلال الحلقة عن الأوضاع في اليمن من مختلف الجوانب ودور كندا في التعامل والتعاطي معها , منوها بالعمل الدؤوب الذي تضطلع به حالياً حكومة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والعمل على استقرار الأوضاع هناك , ومنع التدخلات الإيرانية التي أحدثت الفوضى في اليمن , منوها بجهود المملكة الإنسانية والإغاثية في اليمن والسعي الدؤوب لعودة الاستقرار في الجمهورية اليمنية.كما أشاد برؤية المملكة 2030 بوصفها الدليل على المنهجية والثقة التي تعمل المملكة العربية السعودية وفقاً لها.وسلّطت الحلقة النقاشية الضوء على الممارسات الإيرانية تجاه جيرانها، ووصف سياستها بغير الواضحة، لاسيما مع غياب مصالح الدول التي تتدخل إيران في شؤونها، ومثله الاستقرار والسلام.// انتهى //20:47ت م