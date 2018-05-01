أوتاوا 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية بكندا نايف بن بندر السديري يوم أمس في الحفل السنوي الخامس الذي أقامته الجمعية العربية الفلسطينية الكندية تحت عنوان " يوم فلسطين في البرلمان الكندي "، وسط حضور شعبي ورسمي ممثلين بأعضاء من البرلمان الكندي وسفراء ورؤساء جمعيات ومنظمات عربية وكندية.وتأتي الاحتفالية السنوية إحدى الفعاليات التي تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية في المجتمع الكندي والانخراط في المجتمع السياسي الكندي والتعريف بالقضية الفلسطينية.م ك // انتهى //20:49ت م