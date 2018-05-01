عرعر 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستفقدت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح اليوم ، السوق الشعبي للأسر المنتجة بمدينة عرعر.وتجولت الدكتورة الرماح والوفد المرافق لها في أركان السوق, مطلعه على منتجاته وأبرز أنشطته التجارية، والتقيت بعدد من العاملات السعوديات بالسوق، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في سوق العمل، كما التقت معالي نائبة الوزير بمشرفة السوق نعيمة الدهمشي واستمعت لموجز عن السوق وبداية تأسيسه ، وأهم الفعاليات التي اقامها السوق.وأكدت الرماح على أهمية تطوير العمل وتنظيمه، وتمكين عمل المرأة في سوق العمل انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 .ويتكون السوق من 44 محلاً، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم داخل المجمع، المشتمل على مصلى ودورات مياه، كما يمتاز المجمع بطابعٍ شعبي، روعي في تصميمه أن يكون ذا طراز عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محلات السوق، كما يحتوي السوق على قاعة " الخزامى " التي تهدف إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها ، بالإضافة إلى استضافة بعض الفعاليات النسائية .// انتهى //20:54ت م