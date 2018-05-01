واشنطن 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في واشنطن، وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي اليوم، أن خلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.م ك // انتهى //21:05ت م