الدوادمي 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس

ينظم فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي وبيت الفنانين بالتعاون مع بلدية الدوادمي غدا , المهرجان الأول للفن التشكيلي بعنوان " لوحة لكل منزل "، وذلك بحديقة الفن .

وأوضح مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي أحمد الدحيم، أن المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، يشارك به 16 تشكيليا بأكثر من 130 لوحة فنية، ويهدف إلى دعم الحركة الفنية في المحافظة وتشجيع أصحاب المواھب الشابة من الجنسين وإعطاء فرصة أكبر لهم لعرض مواهبهم في مجال الفن التشكيلي.

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21:30ت م